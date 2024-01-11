Вяльбе заявила, что российские лыжники не вернутся на турниры FIS в нейтральном статусе

С весны 2022 года отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Российские лыжники вернуться на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) только с национальным флагом, выступление в нейтральном статусе неприемлемо. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе на пятом этапе Кубка России в Казани.

"Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся [на международные старты] только тогда, когда будем россиянами. Все остальное неприемлемо", - сказала Вяльбе.

Российские лыжники с весны 2022 года по решению FIS лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях. 25 октября 2023 года член правления FIS Эрик Рёсте сообщил норвежскому телеканалу NRK, что санкции в отношении российских спортсменов остаются в силе на сезон-2023/24, хотя в марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать их к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении ряда условий.