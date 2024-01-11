В Федерации бокса России заявили, что выясняют обстоятельства задержания Никитина

Бронзовый призер Олимпийских игр был арестован по уголовному делу о вымогательстве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Федерация бокса России выясняет обстоятельства задержания бронзового призера Олимпийских игр 2016 года боксера Владимира Никитина. Об этом ТАСС сообщили в организации.

11 января стало известно о задержании и аресте Никитина в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тыс. рублей. По данным пресс-службы Сыктывкарского городского суда, Никитин арестован на месяц и 15 суток, по 23 февраля. Уголовное дело находится в производстве МВД по Республике Коми.

"Федерация бокса России на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего", - сообщили в организации.

Никитину 33 года, помимо бронзы Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на его счету серебро чемпионата мира 2013 года и бронза чемпионата Европы того же года.