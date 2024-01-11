РФС планирует организовать ретро-матч между "Аланией" и московским "Спартаком"

Встречу планируют приурочить к открытию стадиона владикавказского клуба

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) собирается организовать ретро-матч московского "Спартака" и владикавказской "Алании". Об этом ТАСС заявил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Встреча должна стать матчем открытия стадиона "Спартак" во Владикавказе. В настоящее время стадион находится на реконструкции. "Алания" проводит домашние матчи в Грозном.

"В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учетом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона "Спартак", в качестве праздника открытия арены вполне подошел бы ретро-матч "Алания" - "Спартак", вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков", - сказал Терешин.

В настоящее время "Алания" занимает шестое место в Мелбет - Первой лиге с 32 очками в 20 матчах. В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице лиги, но не был допущен до участия в стыковых матчах за выход в высший дивизион. Клубу не была выдана лицензия на выступление в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с "невыполнением обязательных критериев".