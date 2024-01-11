Теннисистка Корнеева заявила, что не хочет многого требовать от себя в новом сезоне

16-летняя спортсменка считает, что сейчас главное для нее - это качество тренировок и выкладываться по максимуму во время матчей

ТАСС, 11 января. Основными целями российской теннисистки Алины Корнеевой на сезон 2024 года являются качественные тренировки и усердная работа в матчах. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

В ночь на 12 января Корнеева сыграет с венгерской теннисисткой Аной Бондарь в финале квалификации Australian Open. В случае победы россиянка впервые в карьере выйдет в основную сетку взрослого турнира Большого шлема.

"Конкретной цели на 2024 год нет, сейчас многого от себя не хочу требовать. Сейчас главное - это качество тренировок и выкладываться по максимуму на матчах, а дальше уже посмотрим. Это не цель, но хочется, чтобы болельщики побольше ходили на матчи и следили за теннисным миром", - сказала Корнеева.

Корнеевой 16 лет, она занимает 180-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Australian Open и Roland Garros. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир.