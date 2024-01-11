Федоров раскритиковал игру хоккеистов ЦСКА в матче с "Динамо"

Армейцы потерпели поражение со счетом 2:4

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА не смогли забыть хорошую игру против нижегородского "Торпедо" (7:2) и вышли на встречу со столичным "Динамо" без должного настроя. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Встреча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и "Динамо" завершилась победой бело-голубых со счетом 4:2.

"Не смогли забыть хорошую игру с "Торпедо", вышли налегке. Все свои инструменты забыли. Будем разговаривать с командой, будем разговаривать с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать, просто нельзя так играть в хоккей", - сказал Федоров.

"Я очень расстроен, потому что я не ожидал после реально хорошего матча, что мы можем так начать против "Динамо". Для меня ничего не предвещало. "Динамо" для нас должно и обязано быть хорошим раздражителем. Я переживаю за нашу команду, переживаю за ребят, нам не положено так играть, это ни в какие ворота не лезет", - добавил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА прервал серию из четырех побед. Армейцы с 56 очками после 49 игр занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ЦСКА 15 января на выезде сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.