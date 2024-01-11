Чемпион Европы по футболу Бонуччи перешел в турецкий "Фенербахче"

Соглашение итальянского защитника с турецким клубом рассчитано до конца текущего сезона

ТАСС, 11 января. Итальянский защитник Леонардо Бонуччи стал игроком турецкого "Фенербахче", завершив трансфер из берлинского футбольного клуба "Унион". Об этом сообщила пресс-служба турецкой команды.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что на решение Бонуччи повлиял совет боснийского нападающего Эдина Джеко, который присоединился к "Фенербахче" летом, перейдя из итальянского "Интера" на правах свободного агента.

Бонуччи 36 лет, на протяжении большей части карьеры он выступал за "Ювентус", с которым восемь раз становился чемпионом Италии, четыре - обладателем кубка страны, пять - суперкубка. Еще один титул чемпиона Италии Бонуччи выиграл в составе "Интера". Также он в разное время выступал за итальянские "Милан", "Тревизо", "Бари", "Дженоа" и "Пизу".

В составе сборной Италии Бонуччи провел 121 матч, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. В 2021 году защитник стал чемпионом Европы, до этого на его счету было серебро континентального первенства (2012), а также бронзовые награды Кубка конфедераций (2013) и Лиги наций (2021, 2023).