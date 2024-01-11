В "Динамо" считают, что третья победа над ЦСКА в сезоне КХЛ ни о чем не говорит

В четверг бело-голубые одержали победу со счетом 4:2

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Третья победа московского "Динамо" над столичным ЦСКА в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ни о чем не говорит. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

В четверг "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 4:2. Бело-голубые одержали над армейцами победы во всех трех матчах, в предыдущих двух встречах они выиграли с одинаковым счетом 4:1.

"Тут много совершенно разных факторов, но каждый матч складывался по-своему. Не могу сказать, что во всех этих победах есть какая-то закономерность или ЦСКА - удобный соперник. ЦСКА - очень сильная команда, в любом случае это будет очень серьезный противник в плей-офф. Где-то больше повезло, какое-то стечение обстоятельств. Да, мы выиграли три матча, но это ни о чем не говорит. Это совокупность моментов: сыграли хорошо и в большинстве, и в меньшинстве. Ребята молодцы, выполнили тренерское задание. С кем-то в сезоне играть легче, с кем-то тяжелее", - сказал Сопин.

Спортивный директор бело-голубых ответил на вопрос, какие компоненты в игре "Динамо" еще может подтянуть. "Алексей Николаевич (Кудашов, главный тренер "Динамо" - прим. ТАСС) говорил, что они хотят подтянуть именно игру в равных составах. Вопросов нет к большинству, много голов, но хотелось бы и игру в меньшинстве подтянуть. Вот это, наверное, основные моменты, которые нужно отшлифовать и готовиться к матчам плей-офф", - отметил Сопин.

"По поводу того, какое место хорошо бы занять в конференции, сказать тяжело. Во-первых, очень плотная таблица, можно со второго места попасть на неудобного соперника. Очень равные соперники. Конечно, есть стимул занять место как можно выше, чтобы иметь преимущество своей площадки. Понятное дело, что мы стараемся выиграть каждый матч, но именно чтобы подгадать, чтобы под кого-то попасть - такого нет. Как мне кажется, из сезона в сезон все стараются попасть в первую четверку, чтобы получить преимущество своей площадки", - добавил он.

В следующем матче "Динамо" 13 января примет нижегородское "Торпедо".