Федерация хоккея Израиля подала иск в CAS на отстранение сборной от соревнований

Сборная Израиля была отстранена международной федерацией из соображений безопасности

ТАСС, 12 января. Федерация хоккея Израиля при поддержке олимпийского комитета страны подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за исключения национальной команды из турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Совет IIHF решил, что из соображений безопасности сборная Израиля не будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая спортсменов из Израиля.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сборная Израиля должна была принять участие во втором дивизионе чемпионата мира в группе A, турнир пройдет в Белграде с 21 по 27 апреля.