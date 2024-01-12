Российский хоккеист "Анахайма" Минтюков пропустит шесть недель из-за травмы

Защитник получил травму в ночь на 10 января в матче регулярного чемпионата с "Нэшвиллом"

ТАСС, 12 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Павел Минтюков пропустит 6 недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник получил травму в ночь на 10 января в матче регулярного чемпионата с "Нэшвиллом" (5:3).

Минтюкову 20 лет, он проводит первый сезон в НХЛ. В 40 играх регулярного чемпионата россиянин забросил 2 шайбы и сделал 19 результативных передач. Минтюков был выбран "Анахаймом" под общим 10-м номером на драфте 2022 года

"Анахайм" набрал 29 очков после 41 матча и занимает 7-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона.