Овечкин набрал очки в шестом матче НХЛ подряд

"Вашингтон" уступил "Сиэтлу" со счетом 1:4

ТАСС, 12 января. "Вашингтон" проиграл "Сиэтлу" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голы забили Тай Картье (9-я минута), Алекс Веннберг (19), Джастин Шульц (39) и Адам Ларссон (53), у проигравших отличился Макс Пачиоретти (26), который забил впервые с января прошлого года. Ему ассистировал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который продлил серию с набранными очками до шести матчей, всего в его активе 27 очков (8 шайб + 19 передач) в текущем сезоне.

"Сиэтл" одержал восьмую победу подряд и занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 41 матче, "Вашингтон" идет предпоследним в Столичном дивизионе с 44 очками в 39 играх. В следующем матче "Сиэтл" 14 января в гостях сыграет с "Коламбусом", "Вашингтон" днем ранее примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

Лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата форвард "Тампы" Никита Кучеров отдал две голевые передачи в домашнем матче с "Нью-Джерси" (4:3 ОТ), в его активе 69 (28+41) очков. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30 и отдал голевой пас в овертайме, эта передача стала 19-й для него в НХЛ, он стал самым результативным вратарем среди россиян. Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич в домашнем матче с "Рейнджерс" (5:2) забил гол и отдал две передачи. Голевой пас на счету форварда гостей Артемия Панарина, его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 19.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко забил гол в выездном матче с "Баффало" (3:5) и набрал 600-е очко в карьере в НХЛ. 10-й гол в сезоне забил форвард "Каролины" Андрей Свечников, отличившийся в домашнем матче с "Анахаймом" (6:3). Обе команды вынуждены были заменить своих вратарей: голкипер хозяев Петр Кочетков, пропустивший три гола, был заменен после столкновения с Исаком Лундстрёмом, которого толкнул на вратаря защитник Дмитрий Орлов, а Джон Гибсон покинул площадку после второго периода из-за травмы.

"Эдмонтон" в гостях обыграл "Детройт" (3:2), продлив победную серию до девяти матчей. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский в домашнем матче с "Лос-Анджелесом" (3:2) отдал вторую голевую передачу в сезоне и отразил 31 бросок из 33. "Сан-Хосе" прервал 12-матчевую безвыигрышную серию, победив на выезде "Монреаль" (3:2), защитник победителей Никита Охотюк забросил первую шайбу в сезоне. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 32 броска из 35 в домашней игре с "Торонто" (4:3 ОТ), один из голов у победителей забил защитник Александр Романов. Лидер всего регулярного чемпионата "Виннипег" одержал восьмую победу подряд (рекорд клуба), обыграв "Чикаго" (2:1). "Ванкувер" на выезде победил "Питтсбург" (4:3 ОТ), форвард гостей Элиас Петерссон стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим победные шайбы в четырех гостевых встречах подряд.