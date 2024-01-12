Авербух сообщил, что шоу "Кармен" вернется на московский лед в середине марта

Шоу с триумфом прошло в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, отметил хореограф

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Шоу Ильи Авербуха "Кармен" с Евгенией Медведевой в главной роли начнут показывать в Москве в середине марта. Об этом Авербух сообщил ТАСС.

Шоу "Кармен" было поставлено в 2015 году, ранее главные роли в нем исполняли Татьяна Навка и Роман Костомаров, главную роль в 2019 году играла Маргарита Дробязко, теперь роль Кармен исполняет двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева.

"Шоу "Кармен" будет в Москве в середине марта, - сообщил Авербух. - Оно уже прошло с триумфом в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Надеемся и на успех в Москве".

В настоящее время Медведева является одной из главных героинь нового шоу Авербуха "Корова на льду".

"Считаю, что шоу получилось удачным, в целом я результатом доволен, несмотря на то, что сроки представления выпали на самые морозные дни, что немного сказалось на посещаемости, - отметил Авербух. - В целом с начала декабря до середины января моя компания провела 147 представлений суммарно, а это очень большой объем - 20 шоу "Корова на льду", выступления в программе "Зима в Подмосковье", на ВДНХ, еще более 60 гастрольных представлений, мое юбилейное шоу, представление "ГУМу 130 лет" на Красной площади, объем колоссальный, это один из самых насыщенных для нас годов".