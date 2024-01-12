В США поддержали намерение фехтовальщика Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде

Сергей Бида участвует в турнирах в США, представляя американскую "Академию мастеров фехтования", рассказал руководитель организации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фехтовальщик Сергей Бида является конкурентоспособным спортсменом, поэтому в США надеются, что у него будет шанс выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС заявили руководители "Академии мастеров фехтования", которую представляют Сергей и Виолетта Бида.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Они наняты нами и поддерживаются нами с самого первого дня, - говорится в сообщении. - Они тренируют наших фехтовальщиков. Сергей также тренируется с нашими конкурентоспособными фехтовальщиками и участвует в турнирах в США, представляя наш клуб. Они оба замечательные и очень талантливые люди. Мы надеемся, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их в этом процессе вместе с их адвокатом Джеком Вайнером и многими людьми, которые поддерживают и любят их в США".

Сергею Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Виолетте Биде 29 лет, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы (2019) в командном турнире шпажисток.

27 декабря в отношении супругов Бида возбудили уголовное дело, поскольку они оставили службу в Росгвардии. Спортсмены, являясь военнослужащими, выступали за "Динамо". Они покинули Россию в июне 2023 года.