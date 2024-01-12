Мать фехтовальщика Биды не знает о намерении сына выступить за сборную США на Олимпиаде

Елена Гришина рассказала, что не общалась с сыном

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мать Сергея Биды Елена Гришина не общалась с сыном на тему его возможного выступления за сборную США по фехтованию на Олимпийских играх в Париже. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее газета USA Today сообщила, что серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России Бида намерен получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже.

"Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет", - сказала Гришина.

27 декабря 2023 года в отношении супругов Сергея и Виолетты Бида возбудили уголовное дело, поскольку они оставили службу в Росгвардии. Спортсмены, являясь военнослужащими, выступали за "Динамо". Они покинули Россию в июне 2023 года.

Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира.