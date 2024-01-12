Авербух считает чемпионат Европы по фигурному катанию без россиян стартом категории Б

Следить за чемпионатом Европы сейчас является пустой тратой времени, отметил хореограф

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию без участия российских спортсменов является турниром категории Б. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

Чемпионат Европы стартовал 10 января в литовском Каунасе.

"Единственная мотивация смотреть такой турнир - увидеть своих условных соперников, но европейский чемпионат без российский фигуристов - это объективно турнир категории Б, - сказал Авербух. - Долгие годы Россия увозила с этих соревнований медали. Мне неинтересно смотреть за европейским турниром, проходящим в такой агрессивной к России стране. Единственное, в чем исторически была сильна Литва в фигурном катании, так это в танцах благодаря Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу, которые всегда тренировались в России".

"Думаю, что следить за этим чемпионатом Европы - это пустая трата времени, тем более в период несправедливого отстранения наших ребят есть ощущение, что перед нами закрыли дверь, а мы должны за ними в щелочку смотреть. Я в щелочку смотреть точно не буду", - подчеркнул Авербух.