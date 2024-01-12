Авербух сообщил, что планирует привлечь Костомарова к тренерской работе

Илья Авербух отметил, что у Романа Костомарова большой внутренний и творческий потенциал

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может продолжить сотрудничество с Ильей Авербухом не только в шоу, но и в качестве тренера. Об этом Авербух рассказал ТАСС.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

"У Ромы большой внутренний и творческий потенциал. Мы проговаривали с ним возможность того, что он тоже вольется в наш коллектив с точки зрения постановок программ - у него уже есть опыт постановщика, он работал с Оксаной Домниной в проекте "Ледниковый период. Дети" наставником, и проект был очень успешным, - рассказал Авербух. - У меня открыты четыре школы "Наследие", пятая скоро будет в Балабанове. И я хотел бы привлечь Романа к работе в этих школах как одного из старших тренеров, которые приезжают, мотивируют ребят, и у нас много идей по совместной работе".

17 декабря Костомаров и Татьяна Навка исполнили программу "Кармен" в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Авербуха. "Конечно, если Рома захочет - он обязательно будет выходить на лед, и я знаю, что желание у него есть, но не будем торопить события, - сказал Авербух. - Роман - перфекционист, для него важно не просто выйти, а как выйти на лед. Если нам удастся идти вперед, а я уверен, что с его характером все возможно, мы будем искать элементы, которые у него будут получаться хорошо, и еще не раз сможем удивить всех на льду".

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.