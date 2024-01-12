Перенесший операцию на крестообразных связках Майсторович рассказал о своем состоянии

Защитник отметил, что соскучился по футболу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сербский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Милан Майсторович, в мае перенесший операцию на крестообразных связках колена, сейчас чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал ТАСС.

Футболист пропустит товарищеские матчи на первом сборе "Динамо".

"Я чувствую себя хорошо, немного устал от того, что не тренируюсь с командой, - сказал Майсторович. - Я думаю, что на втором-третьем сборе начну тренироваться в общей группе. Я провел отпуск с семьей в Сербии, но каждый день был в зале. Я отметил Новый год вместе с семьей, дедушкой. Мы поехали в горы вместе с семьей на два-три дня, затем вернулись в Сербию. Мне нравится снег, мой отец любит кататься на лыжах, поэтому мы поехали туда".

"Я соскучился по футболу, семь месяцев я не играл вместе с командой. Третье место в РПЛ выглядит впечатляющим, я думаю, что в этом сезоне мы станем чемпионами вместе с "Динамо". Потому что в "Динамо" хороший тренер, много хороших футболистов, поэтому у нас есть шанс выиграть трофей", - добавил Майсторович.

Первый сбор "Динамо" пройдет в Катаре с 13 по 25 января.