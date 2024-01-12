Тарпищев рассказал, что нужно Медведеву для хорошего выступления на Australian Open

Россиянин в первом круге сыграет с французом Теренсом Атманом

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву надо пройти два-три круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), чтобы вработаться в турнир и показать хорошее выступление. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Первая ракетка страны Даниил Медведев в первом круге сыграет с французом Теренсом Атманом. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тьяго Уайлдом.

"Первый круг у Рублева и Медведева щадящий, - сказал Тарпищев. - Даня, если пройдет два-три круга, вработается и сможет хорошо выступить. Вопрос в том, что он не играл до Australian Open. Поэтому лучше бы ему было сыграть в каком-нибудь турнире, чтобы вработаться. Не знаю, почему он не играл, может была какая причина".

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.