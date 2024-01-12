Свищев: МОК нарушит собственные критерии, если разрешит Биде выступить на Олимпиаде

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США и представлять на Играх в Париже эту страну

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) рискует нарушить собственные критерии допуска, если одобрит выступление российского фехтовальщика Сергея Биды на Олимпиаде в Париже за сборную США. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее газета USA Today сообщила, что российские фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США и представлять на соревнованиях эту страну. В декабре 2023 года в отношении супругов Бида возбудили уголовное дело, поскольку они оставили службу в Росгвардии. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Даже если они сейчас не считают себя сотрудниками клубов, представляющих силовые ведомства, то как работает положение МОК о том, что люди, представляющие или представлявшие данные ведомства, не будут допущены до Олимпиады? Допустив таких спортсменов, МОК нарушит собственные критерии, - сказал Свищев. - И для любого суда это станет прецедентом. Поэтому пока не верится, что данные фехтовальщики будут допущены до Олимпийских игр".

"Хотя и до этого им еще далеко, ведь у них на данный момент есть только гражданство Российской Федерации. Понаблюдаем, до какой степени МОК будет готов прогнуться", - добавил он.

Сергею Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо". Позднее МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, но только в личных дисциплинах.