Футболист "Локомотива" Лантратов рассказал, что ожидает тяжелых сборов с Галактионовым

Голкипер отметил, что за время отпуска успел перезагрузиться физически и ментально

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" ожидают тяжелых зимних сборов под руководством главного тренера Михаила Галактионова. Об этом журналистам рассказал вратарь "Локомотива" Илья Лантратов.

12 января футболисты "Локомотива" вышли из отпуска для прохождения медобследования перед сборами.

"Нормально провел отпуск, был дома в Белгороде, - сказал Лантратов. - Успел перезагрузиться физически и ментально, думаю, месяца достаточно, чтобы прийти в себя. В целом по работе скучал, отдыхать хорошо, но нужно включаться, хорошо поработать на сборах, вливаться в сезон. Как я перенес события в Белгороде? Тяжелый день для города, много людей пострадало и погибло, поэтому трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого больше не было".

"Начали выполнять программу от тренерского штаба через две недели [после окончания первой части чемпионата]. Сейчас был предварительный период к сборам, все поддерживали форму, нагрузки будут на сборах. Лишних килограммов нет, у меня все, наоборот, вниз идет, оливье и холодец не влияют, можно баловаться. Будет тяжело на сборах, уже проходили сборы с Михаилом Михайловичем [Галактионовым], все прекрасно понимают, что будут хорошие нагрузки, но это того стоит", - добавил Лантратов.

Первый зимний сбор "Локомотива" стартует в ОАЭ 13 января.