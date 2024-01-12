Фехтовальщица Великая рассказала о целях на 2024 год

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что хотела бы завершить олимпийский цикл в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Игры дружбы и Игры БРИКС являются главными стартами в 2024 году для фехтовальщицы Софьи Великой, поскольку она не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом двукратная олимпийская чемпионка рассказала в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

"У меня была цель - Олимпиада в Париже, но так как в Париж меня не пускают, цель моя поменялась - теперь это Игры дружбы, Игры БРИКС, - сказала Великая. - Но и туда отобраться нужно, и самое сложное - отобраться на них в России. У нас самые сильные девочки, и это не на чемпионат мира, не на Олимпиаду поехать - если повезет, ты можешь встретиться с ними в четвертьфинале, в полуфинале. Для меня это определенный вызов, я хочу пройти этот путь и завершить олимпийский цикл в нашей стране, на наших соревнованиях, это реалистично".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо". Позднее МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, но только в личных дисциплинах. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября, соревнования примут Москва и Екатеринбург. Игры БРИКС намечены на 11-23 июня, турнир пройдет в Казани.