В Федерацию фехтования России не обращались по поводу перехода спортсменов в сборную США

При процедуре смены спортивного гражданства необходимо согласование перехода от федерации предыдущего гражданства отметили в российской организации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Федерация фехтования России не получала обращений о переходе спортсменов в сборную США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее газета USA Today сообщила, что российские фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США и представлять страну на международных соревнованиях.

"Согласно правилам Международной федерации фехтования для смены спортивного гражданства необходимо соблюдение трехлетнего "карантина", это означает, что спортсмен не должен выступать за сборную своей страны на протяжении трех лет, прежде чем он сможет выступить в составе сборной другой страны, либо спортсмен сможет выступать, если после смены гражданства прошли те же три года, - говорится в сообщении. - По данным Международной федерации фехтования Сергей Бида в последний раз выступал в составе сборной России на этапе Кубка мира в Сириусе в феврале 2022 года, заняв 10-е место, а готовность Виолетты вообще сложно прокомментировать, ведь, насколько известно, она беременна. Также при процедуре смены спортивного гражданства необходимо согласование перехода от федерации предыдущего гражданства. При этом в Федерацию фехтования России со стороны Ассоциации фехтования США никто не обращался".

Издание сообщает, что Олимпийский комитет США и федерация фехтования страны направили письма в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства супругами Бида. Адвокат спортсменов Джек Вайнер в комментарии USA Today заявил, что Олимпийскому комитету США не нужно одобрение на переход со стороны Олимпийского комитета России, поскольку спортсмены не представляли российскую команду в течение трех лет. В комментарии изданию Виолетта Бида заявила, что находится на шестом месте беременности и пропустит Олимпиаду в Париже. Согласном данным FIE, она в последний раз выступала за сборную России на этапе Кубка мира в Испании в феврале 2022 года

27 декабря 2023 года в отношении супругов Бида возбудили уголовное дело, поскольку они оставили службу в Росгвардии, они покинули Россию в июне 2023 года. Сергею Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Виолетте Биде 29 лет, она завоевала серебряные медали чемпионатов мира и Европы (2019) в командном турнире шпажисток. Лоханову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира по фехтованию на саблях среди юниоров.