Галактионов рассказал, что Дзюба первым приехал на медосмотр в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" уверен, что Артем Дзюба хорошо подготовится к весенней части сезона и будет приносить пользу команде

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба самым первым приехал на медосмотр команды после выхода из отпуска. Об этом журналистам рассказал главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

В пятницу футболисты "Локомотива" вышли из отпуска.

"Артем Дзюба самым первым приехал на медосмотр, как мне доложили, до восьми часов, как и полагается лидеру команды. Задал тон, первый - везде первый, - сказал Галактионов. - Артем - лидер нашего коллектива и нашей команды, безусловно, я думаю, что он хорошо подготовится и, естественно, будет приносить пользу команде. Нам очень важно не просто вместе играть, а выигрывать и завоевывать определенные регалии".

В нынешнем сезоне Дзюба в 16 матчах Мир - Российской премьер-лиги забил четыре мяча.