Врач "Динамо" назвал очень рискованной идею футболиста Онана сыграть два матча за сутки

Александр Родионов отметил, что игроки подвержены стрессовой и психологической нагрузке, помимо физической

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Проведение двух матчей за сутки травмоопасно для вратаря английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Камеруна Андре Онана. Такое мнение ТАСС высказал врач московского футбольного клуба "Динамо" Александр Родионов.

3 января портал The Athletic сообщил, что Онана может сыграть два матча за сутки. По данным источника, "Манчестер Юнайтед" и сборная Камеруна пришли к соглашению, что вратарь отправится в расположение национальной команды сразу после матча 21-го тура Английской премьер-лиги против "Тоттенхэма", который пройдет 14 января. При этом стартовая игра сборной Камеруна в Кубке африканских наций состоится 15 января, она встретится с гвинейцами.

"Получается, что они идут на осознанный риск. В любом случае, вратарь или нет, все равно игрок получает должную нагрузку, каждый свою. Помимо физической, стрессовую и психологическую, - сказал Родионов. - Режим восстановления нарушается, он короткий. Как по мне, это большой риск для здоровья, помимо получения травмы, дополнительно могут быть другие патологии. Все стороны рискуют, они должны принимать взвешенное решение, понимать, на что и ради чего они на это идут. Наверное, в профессиональном спорте это первый такой случай, можно сказать, неправильно или исключение. Но это не совсем логично".

10 января ESPN сообщил, что Федерация футбола Камеруна позволила Онана остаться в расположении "Манчестер Юнайтед" после матча с "Тоттенхэмом", чтобы вратарь пропустил игру с гвинейцами.