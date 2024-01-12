В "Локомотиве" сказали футболистам Куликову и Рыбчинскому искать новые команды

Сбор команды пропустит Константин Марадишвили, так как перешел в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" сказало полузащитникам Даниилу Куликову и Дмитрию Рыбчинскому искать себе новые команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

Воспитанник "Локомотива" Куликов провел в нынешнем сезоне в Мир - Российской премьер-лиге четыре матча, а в Фонбет - Кубке России - три. Рыбчинский провел в обоих соревнованиях восемь и пять матчей соответственно.

"Кто пропустит сборы? Клуб, наверное, сделает заявление. Константин Марадишвили перешел в аренду в "Пари Нижний Новгород". Вообще не едут на сборы и ищут себе новые команды Куликов и Рыбчинский", - сказал Галактионов.