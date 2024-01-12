Галактионов считает перспективным перешедшего в "Локомотив" футболиста Салтыкова

Никита Салтыков в текущем сезоне провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Полузащитник Никита Салтыков является перспективным футболистом, который имеет качества для развития. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

10 января пресс-служба "Локомотива" объявила о том, что клуб достиг договоренности с полузащитником Салтыковым о переходе из "Крыльев Советов", однако до конца сезона он будет играть в самарском клубе на правах аренды.

"Я так понимаю, что договоренности были уже давно, сейчас произошли официальные объявления, - сказал Галактионов. - Он приедет к нам летом, сейчас продолжит играть в Самаре. Такие реалии нужно принимать, а дальше смотреть по факту. Перспективный игрок, который в своем возрасте имеет качества для игры и развития. Он является фланговым игроком".

"Конкуренция с Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым? Это отлично, когда есть конкуренция. В ней проявляются индивидуальные качества, которые помогают команде добиться результата", - добавил Галактионов.

Салтыкову 19 лет, в текущем сезоне он провел 17 матчей в Мир - Российской премьер-лиге, отметился 4 голами и 4 результативными передачами.