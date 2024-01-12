Поздняков не считает потерей возможный переход в сборную США фехтовальщиков Бида

Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США и представлять страну на международных соревнованиях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Возможный переход российских фехтовальщиков в сборную США не станет потерей для страны. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ранее газета USA Today сообщила, что российские фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США и представлять страну на международных соревнованиях.

"Любители желтых самокатов и фраппе, уехали и уехали. Слышали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы не подавились ими. Для России это не потеря", - сказал Поздняков.

Сергею Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Виолетте Биде 29 лет, она завоевала серебряные медали чемпионатов мира и Европы (2019) в командном турнире шпажисток. Лоханову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира по фехтованию на саблях среди юниоров.