Поздняков считает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР

В основне проблем между Олимпийским комитетом России и МОК лежит геополитическая напряженность, отметил Станислав Поздняков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Быстрое разбирательство апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на лишение членства в Международном олимпийском комитете (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS) может свидетельствовать о политической ангажированности. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК 26 января.

"У меня ожидания скептические. В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет, - сказал Поздняков. - Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности. В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление".

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.