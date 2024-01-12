Интересы ОКР в CAS по делу о лишении членства в МОК будет представлять швейцарский адвокат

Суд рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России 26 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Интересы Олимпийского комитета России (ОКР) при разбирательстве в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на лишение членства в Международном олимпийском комитете (МОК) будет представлять швейцарский адвокат. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Ранее пресс-служба CAS сообщила о том, что суд 26 января рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

"Представителей ОКР не будет. Заседание будет проходить онлайн. Наши интересы будет представлять швейцарский адвокат, который уже давно работает с нами", - сказал Поздняков.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.