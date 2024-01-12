Галактионов сообщил, что "Локомотив" ведет переговоры о продлении контракта с Миранчуком

Соглашение полузащитника с московским клубом истекает 30 июня 2024 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" ведет переговоры о продлении контрактов с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым. Об этом журналистам сообщил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

Контракты Миранчука и Жемалетдинова с "Локомотивом" истекают 30 июня 2024 года.

"Мы все понимаем, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, у которых летом заканчивается контракт, являются воспитанниками клуба и футболистами, на которых клуб рассчитывает, - сказал Галактионов. - Мы заинтересованы в том, чтобы они были в команде. Понятно, что есть игры чуть лучше, а есть матчи чуть хуже, но концовку провели достаточно хорошо, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы ребята остались в команде. Переговорный процесс, насколько я информирован, идет, не знаю, в какой степени. Но очень надеемся, что все будет хорошо".

Миранчуку 28 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступает с июля 2017 года. В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач. Жемалетдинову 27 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступает с июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.