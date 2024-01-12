Буше повторил рекорд "Авангарда" по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ

В активе нападающего 61 очко в текущем сезоне

ТАСС, 12 января. Американский нападающий омского "Авангарда" Рид Буше забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура".

Теперь на счету форварда 61 очко (35 шайб + 26 результативных передач) в нынешнем сезоне. Форвард повторил клубный рекорд по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат КХЛ. Ранее его установил чешский нападающий Роман Червенка, который в сезоне-2010/11 по итогам регулярного чемпионата забросил 30 шайб и сделал 30 передач.

6 января Буше установил рекорд "Авангарда" по заброшенным шайбам (32) за один чемпионат в КХЛ, также превзойдя достижение Червенки. В ноябре американец стал рекордсменом омского клуба по числу голов среди легионеров. Ранее это достижение принадлежало чешскому форварду Яромиру Ягру.

Буше 30 лет, он выступал за "Авангард" в сезоне-2020/21, став победителем Кубка Гагарина. Затем перешел в ярославский "Локомотив", однако вернулся в омский клуб в июне 2022 года. В предыдущем сезоне Буше стал третьим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.