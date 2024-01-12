Тарпищев оценил выход молодых россиянок в основную сетку Australian Open

Впервые в основную сетку турнира пробились Алина Корнеева, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодые российские теннисистки, прошедшие через квалификацию в основную сетку Australian Open, уже показали хороший результат. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В основную сетку турнира впервые пробились 16-летняя Алина Корнеева, 20-летняя Мария Тимофеева и 21-летняя Анастасия Захарова.

"Молодцы. Уже хороший результат, что пошли в основную сетку. Если хотя бы круг пройдут, будет хорошо и большое подспорье. Молодежь растет, у нас это нормальный рабочий процесс. Могло быть и больше - жаль, что Кудерметова проиграла", - сказал Тарпищев.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.