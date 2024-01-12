Суперфинал чемпионата России по шахматам пройдет в Барнауле

Турнир пройдет в середение августа

ТАСС, 12 января. Барнаул примет суперфинал чемпионата России по шахматам в 2024 году. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

"Суперфинал состоится в середине августа и пройдет в Барнауле, в краеведческом музее города, - сказал Ткачев. - Посетил его в начале декабря, очень интересное место. Всех деталей раскрывать не буду. Главное отборочное соревнование - высшая лига - пройдет с 25 июня по 6 июля в Нижнем Новгороде".

В октябре 2023 года победителями суперфинала чемпионата России стали Владислав Артемьев и Баира Кованова. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.