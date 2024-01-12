Поздняков рассказал, зачем ведет социальные сети

Необходимо выстраивать коммуникационный мост с молодежью, отметил глава Олимпийского комитета России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ведет социальные сети, чтобы доносить знание и видение ситуации соотечественникам и интересующимся спортом людям. Об этом он рассказал в лектории Российского общества "Знание" на международной выставке-форуме "Россия".

Поздняков публикует мнение об определенных событиях в своем телеграм-канале.

"Социальные сети - это тоже важно, это элемент коммуникации между тобой и обществом, людьми, которым ты интересен, - сказал Поздняков. - Это мотивирует, чтобы ты мог передать знание, видение этого мира соотечественниками, людям, интересующимся спортом. Уверен, что после меня, когда я закону этот путь, продолжат эту работу. Мы могли это наблюдать на открытии Аллеи славы, олимпийские чемпионы являются ролевыми моделями, и молодежь на них равняется. Мы должны помогать выстраивать коммуникационный мост между нами, чтобы связь поколений не прерывалась".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.