Поздняков заявил, что индивидуальные спортсмены чувствуют себя одиночками

Каждый спортсмен мечтает представлять свою страну, подчеркнул глава Олимпийского комитета России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, чувствуют себя одинокими на соревнованиях, поскольку не ощущают поддержки своей страны. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

"Каждый спортсмен мечтает представлять свою страну, добиться выдающихся результатов, и в честь победы россиянина должен прозвучать гимн России и подняться флаг страны, это вершина пирамиды, - сказал Поздняков. - Спортсмены - наиболее патриотически настроенная часть наших соотечественников. Государственная атрибутика на соревнованиях всегда есть. И самый важный фактор - спортсмен всю жизнь для этого тренируется".

"Индивидуальный спортсмен на соревнованиях чувствует себя одиночкой, он не ощущает поддержки своей страны, - продолжил глава ОКР. - Что такое патриотизм? Это любовь к своей стране. И Россия для нас не просто Родина, место, где мы родились, это место, которое мы хотим сделать лучше, ярче, богаче".

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.