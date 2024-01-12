Круговой считает, что футболист Ахметов закрепится в стартовом составе "Зенита"

Защитник "Зенита" назвал нового одноклубника хорошим и качественным футболистом

ТАСС, 12 января. Полузащитник Ильзат Ахметов, перешедший в петербургский футбольный клуб "Зенит", способен закрепиться в стартовом составе команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник сине-бело-голубых Данил Круговой.

"Зенит" объявил о переходе Ахметова из "Краснодара" 9 января.

"Знаю Ильзата по ЦСКА, "Краснодару" и сборной России. Очень хороший и качественный футболист, который поможет нам. Думаю, что он закрепится в стартовом составе "Зенита", - сказал Круговой.

Ахметову 26 лет, с 2022 года он выступал за "Краснодар", за который провел 61 матч, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В текущем сезоне чемпионата России полузащитник в 15 играх забил 2 гола, в кубке страны - игрок забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 6 играх. Ранее Ахметов выступал за казанский "Рубин" и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Суперкубка России в 2018 году. В составе сборной России Ахметов дебютировал 21 марта 2019 года. В национальной команде он провел 9 игр и не отметился результативными действиям.