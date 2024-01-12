Мишин считает, что фигуристке Туктамышевой будет трудно восстановить тройной аксель

Фигуристка попала в предварительный состав участников прыжкового турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Чемпионке мира по фигурному катанию 2015 года Елизавете Туктамышевой, взявшей паузу в карьере, будет сложно восстановить тройной аксель. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

Ранее 27-летняя Туктамышева попала в предварительный состав участников прыжкового турнира в Санкт-Петербурге. В пятницу фигуристка сообщила, что начала восстанавливать тройной аксель.

"Для Лизы все возможно. Но задача трудная", - сказал Мишин.

Туктамышева пропускает сезон-2023/24. Она также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.