Международная федерация хоккея в феврале обсудит участие сборной Израиля в чемпионате мира

В январе сборная Израиля должна была провести матчи в третьем дивизионе молодежного чемпионата мира в Болгарии

ТАСС, 12 января. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале обсудит возможное участие сборной Израиля в чемпионате мира 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее IIHF отстранила сборную Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности.

"Совет Международной федерации хоккея соберется в феврале для оценки ситуации с безопасностью, связанной с мартовским и апрельским чемпионатами мира, в которых планируется участие сборных Израиля, и проведет встречу в марте, чтобы обсудить апрельское мировое первенство. Это даст IIHF возможность рассматривать отдельный турнир в каждом конкретном случае, принимая во внимание факты, уникальные для каждого места, где планируется проведение соответствующего соревнования", - говорится в заявлении.

В январе сборная Израиля должна была провести матчи в третьем дивизионе молодежного чемпионата мира (среди игроков до 20 лет), который пройдет в Болгарии. Команда должна была встретиться с командами Мексики, Болгарии, Турции, Новой Зеландии и Киргизии. В марте сборная Израиля должна сыграть во втором дивизионе юниорского чемпионата мира в Испании, в апреле - во втором дивизионе чемпионата мира в Сербии.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.