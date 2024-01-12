Футболист Круговой пока не ведет переговоры о новом контракте с "Зенитом"

Соглашение защитника с петербургским клубом рассчитано до конца текущего сезона

ТАСС, 12 января. Защитник футбольного клуба "Зенит" Данил Круговой пока сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона и не ведет переговоры о продлении контракта с петербургской командой. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

"Сейчас я сконцентрирован на "Зените" и тренировочной подготовке на сборах, по остальному - всему свое время", - сказал футболист.

Круговому 25 лет, он выступает за "Зенит" с августа 2019 года. В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей, в которых отдал две голевые передачи. В составе "Зенита" защитник четыре раза стал чемпионом России и трижды выиграл суперкубок страны.