Янчук оценил шансы теннисистки Корнеевой на Australian Open

Россиянка впервые пробилась в основную сетку турнира, в первом круге она сыграет с испанской Сарой Соррибес-Тормо

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева уже привыкла к кортам Australian Open, поэтому может пройти несколько кругов на турнире. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Корнеева впервые пробилась в основную сетку Australian Open через квалификацию. Ее первой соперницей станет испанка Сара Соррибес-Тормо.

"Здорово, что она пробилась в основную сетку, это вполне заслуженно. Корнеева уже сыграла три матча в квалификации, а те, кто проходят отбор, имеют некоторое преимущество над соперниками, потому что успевают привыкнуть к кортам и мячам. Я думаю, Корнеевой досталась проходимая соперница в первом круге, она вполне может пройти еще несколько", - сказал Янчук.

Корнеевой 16 лет, она занимает 180-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир.