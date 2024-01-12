"Рубин Ялта" проведет матч с луганской "Зарей" для подготовки к сезону Второй лиги

Игра состоится 11 февраля

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин Ялта" проведет товарищеский матч с луганской "Зарей" 11 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ялтинского "Рубина".

19 октября на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что команды из новых регионов примут участие в объединенном чемпионате лиги "Содружество". В пятницу "Рубин Ялта" подписал соглашение о сотрудничестве с лигой "Содружество"

"Мы поддерживаем интеграцию новых регионов в футбольную семью России, готовы делиться успешным опытом и всячески помогать им, - сказал президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников. - Считаю, что это знаковое событие для Ялты - стать частью такого важного проекта по развитию футбола на территориях с богатыми футбольными традициями".

"Рубин Ялта" и лига "Содружество" намерены взаимодействовать по развитию футбола как на новых территориях, так и в Республике Крым.

6 июня "Рубин Ялта" получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие в Леон - Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги.