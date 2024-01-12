Чернышенко: Игры будущего покажут технологический и спортивный суверенитет России

Вице-премьер отметил, что запущена билетная программа соревнований и готовится зрелищная церемония открытия

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Игры будущего продемонстрируют всему миру технологический и спортивный суверенитет России и покажут лидерство страны в этих областях. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС предоставлен пресс-службой Министерства спорта РФ.

"Задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин на новый формат соревнований, - привлечь как можно больше молодежи, мировой аудитории и через новые инновационные дисциплины продвигать наши, российские ценности, способствовать продвижению отечественных технологий, рождая новое международное движение. Завершается отбор участников, включая топовых спортсменов и команды, активно продолжается пригласительная кампания почетных гостей, запущена билетная программа, готовится зрелищная церемония открытия. Уверен, что Игры будущего продемонстрируют всему миру, что Россия является ведущей технологической и спортивной державой", - заявил Чернышенко.

"Учитывая уникальность проекта, подготовка ведется не только в операционном направлении, но гораздо шире. Создан новый вид спорта - фиджитал-спорт, аккредитована Всероссийская федерация фиджитал-спорта, формируются нормативно-правовые основы вида спорта и материально-техническая база. В Кемерове и Севастополе открыты фиджитал-центры, еще один центр откроется в преддверии старта турнира в Казани, до конца года для поклонников фиджитал-движения откроется еще порядка 17 таких центров. Совместно с Минобрнауки и Минпросвещения реализуются образовательные программы. В рамках международного сотрудничества осуществляется взаимодействие со странами СНГ, ШОС, БРИКС по развитию нового движения. Все это подтверждает потенциал фиджитал-спорта и возможности его дальнейшего масштабирования", - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что регион приложит все усилия, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне. "Мы находимся на финишной прямой, все службы и ведомства находятся в оперативной готовности к проведению Игр будущего, все заявленные в плане сроки исполняются. Республика Татарстан неоднократно демонстрировала всему миру высочайший уровень подготовки международных спортивных соревнований. Уверяю, мы приложим все усилия для того, чтобы первые в истории Игры будущего состоялись в Казани на высочайшем организационном уровне", - сказал Минниханов.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.