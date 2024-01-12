Круговой считает, что "Зениту" нужно обязательно обыграть "Спартак" в следующем туре РПЛ

Матч между командами пройдет в начале марта в Санкт-Петербурге

ТАСС, 12 января. Футболистам петербургского "Зенита" обязательно нужно победить московский "Спартак" в следующем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы как можно скорее вернуться на первое место в турнирной таблице. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник сине-бело-голубых Данил Круговой.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" в 19-м туре РПЛ пройдет в начале марта в Санкт-Петербурге.

"Будем тренироваться как обычно, думаю, что Сергей Семак (главный тренер команды - прим. ТАСС) подготовит команду должным образом, - сказал Круговой. - Матч со "Спартаком" будет важным, мы потеряли в первой части сезона много очков, поэтому обязательно нужно выигрывать и возвращаться как можно скорее на первое место. После зимы "Зенит" всегда прибавляет, очень хочется продолжить эту традицию".

"Зенит" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Петербургский клуб отстает от лидера национального первенства "Краснодара" на 2 очка. "Спартак" располагается на пятой позиции с 30 очками.