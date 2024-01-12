В КХЛ заявили, что арбитра матча "Амур" - "Авангард" накажут за оскорбление тренера

Лига принесла извинения за неподобающее поведение Дениса Наумова

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) считает неподобающим поведение главного арбитра матча между хабаровским "Амуром" и "Авангардом" Дениса Наумова по отношению к главному тренеру омского клуба Михаилу Кравецу и подвергнет его дисциплинарным санкциям. Об этом заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.

Матч между "Амуром" и "Авангардом" прошел 12 января в Хабаровске и завершился победой гостей со счетом 3:2. По ходу матча Наумов оскорбил Кравеца.

"КХЛ в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" - "Авангард". Данный эпизод не красит арбитра, мы все - одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям", - сказал Анисимов.

Наумову 41 год, ранее он был хоккеистом и выступал на позиции форварда. С 2003 по 2004 год Наумов выступал за петербургский "Спартак", главным тренером которого с 2002 по 2006 год был Кравец.