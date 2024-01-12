Исламские юношеские игры пройдут в 2025 году в Казани

В соревнованиях примут участие спортсмены 14-16 лет

КАЗАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Исламские юношеские игры среди спортсменов 14-16 лет пройдут в 2025 году в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов во время расширенного заседания коллегии ведомства.

"Совместно с Олимпийским советом Республики Татарстан ведется работа по реализации нового международного мультиспортивного проекта "Исламские юношеские игры", участниками которого должны стать юные спортсмены 14-16 лет из стран исламского мира", - сказал он.

Леонов отметил, что проект был одобрен участниками Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" и был поддержан секретариатом Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В пресс-службе министерства спорта Татарстана ТАСС уточнили, что руководство ОИС готово в конце января принять делегацию Татарстана в Джидде (Саудовская Аравия) для обсуждения деталей проекта и дальнейшего его продвижения.