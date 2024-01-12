Янчук оценил жеребьевку Australian Open для российских теннисистов

Тренер считает, что теннисистам повезло больше, чем теннисисткам

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российским теннисистам больше повезло с жеребьевкой Australian Open, чем теннисисткам. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

"Я считаю, что у ребят неплохая сетка, мы можем рассчитывать на хорошие результаты от [Даниила] Медведева и [Андрея] Рублева. Рублев недавно показал, что находится в хорошей форме, так что он может выстрелить. Другим ребятам тоже достались хорошие соперники, посмотрим, насколько они физически хорошо готовы, - сказал Янчук. - Неплохо играл [Роман] Сафиуллин, который заметно прибавил за последний год, так что, думаю, у наших теннисистов все будет хорошо".

"Девочкам не так сильно повезло, но у женщин практически нет явных лидеров, там выиграть может любая, - отметил собеседник агентства. - Здесь говорить о шансах россиянок сложно, но сейчас неплохие результаты показывают [Екатерина] Александрова и [Дарья] Касаткина. Возможно, сумеет хороший результат показать и [Людмила] Самсонова, Мирра Андреева, возможно, дойдет до четвертьфинала, но это сделать будет непросто".

В мужском одиночном разряде первая ракетка страны Даниил Медведев в первом круге сыграет с одним из победителей квалификации французом Теренсом Атманом. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тьяго Уайлдом, Карен Хачанов - с немцем Даниэлем Альтмайером, Роман Сафиуллин - с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, Александр Шевченко - с испанцем Хауме Муньяром, Павел Котов - с французом Артуром Риндеркнешем.

В женском турнире первая ракетка страны Людмила Самсонова начнет турнир матчем против представительницы США Аманды Анисимовой, Дарья Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стернс, Вероника Кудерметова - с Викторией Голубич из Швейцарии, Анна Блинкова - с испанкой Кристиной Букшей, Диана Шнайдер - с итальянкой Жасмин Паолини, Элина Аванесян - с китаянкой Чжосюань Бай, Анастасия Потапова - с Кайей Юван из Словении, Анастасия Павлюченкова - с хорваткой Донной Векич, Мирра Андреева - с американкой Бернардой Перой, Екатерина Александрова - с немкой Лаурой Зигемунд, Камилла Рахимова - с американкой Эминой Бекташ, Анна Калинская - с одной из победительницей квалификации американкой Кэти Волынец, Алина Корнеева - с испанской Сарой Соррибес-Тормо, Мария Тимофеева - с француженкой Ализе Корне, Анастасия Захарова - с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Корнеева, Тимофеева и Захарова попали в основную сетку соревнований через квалификацию.