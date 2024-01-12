Сборная Катара обыграла команду Ливана в стартовом матче Кубка Азии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 12 января. Футболисты сборной Катара со счетом 3:0 обыграли команду Ливана в матче первого тура группового этапа Кубка Азии. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт".

Забитыми мячами отметились Акрам Афиф (45-я минута, 90+6) и Али Алмоез (56).

Команды выступают в группе A. В следующем туре катарцы 17 января сыграют со сборной Таджикистана, команда Ливана в этот же день встретится со сборной Китая. Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля.

Текущий розыгрыш Кубка Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.