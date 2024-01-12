"Спартак" проиграл СКА и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 5:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 128 болельщиков.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38) и Арсений Грицюк (39). У "Спартака" отличились Илья Ковальчук (46) и Джоуи Кин (55). "Спартак" начинал матч с Дмитрием Николаевым в воротах, после четвертой пропущенной шайбы его сменил словацкий голкипер Патрик Рибар.

Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ, на счету игрока теперь 173 заброшенные шайбы и 227 голевых передач в 413 играх. Ковальчук стал 20-м игроком, достигшим отметки в 400 очков в КХЛ. Ранее в лиге нападающий выступал за СКА и омский "Авангард". В составе СКА он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), один раз выиграл трофей в составе "Авангарда" (2021).

"Спартак" потерпел пятое поражение подряд. Ранее красно-белые проиграли четыре выездных матча против подмосковного "Витязя" (4:5 ОТ), московских ЦСКА (1:3), "Динамо" (2:3 ОТ) и минского "Динамо" (1:3).

СКА благодаря победе обошел "Спартак" в турнирной таблице Западной конференции. Теперь петербуржцы занимают третью строчку с 68 очками после 50 игр, "Спартак" - четвертый с 67 очками после 51 встречи. В следующем матче СКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 14 января, "Спартак" в этот же день примет магнитогорский "Металлург".

В других матчах игрового дня "Авангард" со счетом 3:2 на выезде обыграл хабаровский "Амур", "Сибирь" одержала гостевую победу над владивостокским "Адмиралом" (4:2). "Северсталь" на своем льду переиграла китайский "Куньлунь Ред Стар" (2:1), казанский "Ак Барс" в Челябинске уступил местному "Трактору" (1:3), нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" (2:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 49 28 4 1 3 1 12 128-96 70 2 Динамо М 50 24 6 3 1 3 13 155-118 70 3 СКА 50 28 2 3 1 1 15 157-104 68 4 Спартак 51 27 3 0 3 4 14 178-143 67 5 Торпедо 49 24 3 2 2 1 17 141-119 61 6 ЦСКА 49 23 2 1 0 4 19 142-113 56 7 Северсталь 49 21 0 3 3 4 18 150-140 55 8 Динамо Мн 48 16 4 1 2 3 22 126-131 47 9 Куньлунь РС 51 8 4 4 2 4 29 112-172 38 10 Витязь 49 10 3 2 3 3 28 105-175 36 11 Сочи 51 11 1 2 0 6 31 121-198 34