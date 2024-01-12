"Спартак" проиграл СКА и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 5:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 128 болельщиков.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38) и Арсений Грицюк (39). У "Спартака" отличились Илья Ковальчук (46) и Джоуи Кин (55). "Спартак" начинал матч с Дмитрием Николаевым в воротах, после четвертой пропущенной шайбы его сменил словацкий голкипер Патрик Рибар.
Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ, на счету игрока теперь 173 заброшенные шайбы и 227 голевых передач в 413 играх. Ковальчук стал 20-м игроком, достигшим отметки в 400 очков в КХЛ. Ранее в лиге нападающий выступал за СКА и омский "Авангард". В составе СКА он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), один раз выиграл трофей в составе "Авангарда" (2021).
"Спартак" потерпел пятое поражение подряд. Ранее красно-белые проиграли четыре выездных матча против подмосковного "Витязя" (4:5 ОТ), московских ЦСКА (1:3), "Динамо" (2:3 ОТ) и минского "Динамо" (1:3).
СКА благодаря победе обошел "Спартак" в турнирной таблице Западной конференции. Теперь петербуржцы занимают третью строчку с 68 очками после 50 игр, "Спартак" - четвертый с 67 очками после 51 встречи. В следующем матче СКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 14 января, "Спартак" в этот же день примет магнитогорский "Металлург".
В других матчах игрового дня "Авангард" со счетом 3:2 на выезде обыграл хабаровский "Амур", "Сибирь" одержала гостевую победу над владивостокским "Адмиралом" (4:2). "Северсталь" на своем льду переиграла китайский "Куньлунь Ред Стар" (2:1), казанский "Ак Барс" в Челябинске уступил местному "Трактору" (1:3), нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" (2:0).
1
Локомотив
49
28
4
1
3
1
12
128-96
70
2
Динамо М
50
24
6
3
1
3
13
155-118
70
3
СКА
50
28
2
3
1
1
15
157-104
68
4
Спартак
51
27
3
0
3
4
14
178-143
67
5
Торпедо
49
24
3
2
2
1
17
141-119
61
6
ЦСКА
49
23
2
1
0
4
19
142-113
56
7
Северсталь
49
21
0
3
3
4
18
150-140
55
8
Динамо Мн
48
16
4
1
2
3
22
126-131
47
9
Куньлунь РС
51
8
4
4
2
4
29
112-172
38
10
Витязь
49
10
3
2
3
3
28
105-175
36
11
Сочи
51
11
1
2
0
6
31
121-198
34
1
Металлург
51
25
6
2
3
3
12
157-125
72
2
Авангард
49
21
9
3
0
3
13
145-126
69
3
Салават Юлаев
49
26
3
1
1
2
16
142-104
63
4
Трактор
51
22
5
1
1
4
18
138-120
61
5
Автомобилист
51
19
5
4
3
2
18
123-115
61
6
Лада
51
20
1
3
2
9
16
127-128
59
7
Ак Барс
49
21
6
1
0
2
19
124-108
58
8
Сибирь
51
16
3
4
3
6
19
120-137
55
9
Нефтехимик
51
16
4
1
4
5
21
120-157
51
10
Амур
49
17
2
2
5
3
20
112-124
50
11
Барыс
49
8
4
4
3
5
25
118-152
40
12
Адмирал
49
8
3
3
6
5
24
100-139
39