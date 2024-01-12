12 января, 18:50
КХЛ

"Спартак" проиграл СКА и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Дмитрий Николаев ("Спартак") и Сергей Толчинский (СКА). Александр Щербак/ ТАСС
Дмитрий Николаев ("Спартак") и Сергей Толчинский (СКА)
© Александр Щербак/ ТАСС

Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 5:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 128 болельщиков.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34), Сергей Толчинский (35, 38) и Арсений Грицюк (39). У "Спартака" отличились Илья Ковальчук (46) и Джоуи Кин (55). "Спартак" начинал матч с Дмитрием Николаевым в воротах, после четвертой пропущенной шайбы его сменил словацкий голкипер Патрик Рибар.

Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ, на счету игрока теперь 173 заброшенные шайбы и 227 голевых передач в 413 играх. Ковальчук стал 20-м игроком, достигшим отметки в 400 очков в КХЛ. Ранее в лиге нападающий выступал за СКА и омский "Авангард". В составе СКА он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), один раз выиграл трофей в составе "Авангарда" (2021).

"Спартак" потерпел пятое поражение подряд. Ранее красно-белые проиграли четыре выездных матча против подмосковного "Витязя" (4:5 ОТ), московских ЦСКА (1:3), "Динамо" (2:3 ОТ) и минского "Динамо" (1:3).

СКА благодаря победе обошел "Спартак" в турнирной таблице Западной конференции. Теперь петербуржцы занимают третью строчку с 68 очками после 50 игр, "Спартак" - четвертый с 67 очками после 51 встречи. В следующем матче СКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 14 января, "Спартак" в этот же день примет магнитогорский "Металлург".

В других матчах игрового дня "Авангард" со счетом 3:2 на выезде обыграл хабаровский "Амур", "Сибирь" одержала гостевую победу над владивостокским "Адмиралом" (4:2). "Северсталь" на своем льду переиграла китайский "Куньлунь Ред Стар" (2:1), казанский "Ак Барс" в Челябинске уступил местному "Трактору" (1:3), нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" (2:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

49

28

4

1

3

1

12

128-96

70

2

Динамо М

50

24

6

3

1

3

13

155-118

70

3

СКА

50

28

2

3

1

1

15

157-104

68

4

Спартак

51

27

3

0

3

4

14

178-143

67

5

Торпедо

49

24

3

2

2

1

17

141-119

61

6

ЦСКА

49

23

2

1

0

4

19

142-113

56

7

Северсталь

49

21

0

3

3

4

18

150-140

55

8

Динамо Мн

48

16

4

1

2

3

22

126-131

47

9

Куньлунь РС

51

8

4

4

2

4

29

112-172

38

10

Витязь

49

10

3

2

3

3

28

105-175

36

11

Сочи

51

11

1

2

0

6

31

121-198

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

51

25

6

2

3

3

12

157-125

72

2

Авангард

49

21

9

3

0

3

13

145-126

69

3

Салават Юлаев

49

26

3

1

1

2

16

142-104

63

4

Трактор

51

22

5

1

1

4

18

138-120

61

5

Автомобилист

51

19

5

4

3

2

18

123-115

61

6

Лада

51

20

1

3

2

9

16

127-128

59

7

Ак Барс

49

21

6

1

0

2

19

124-108

58

8

Сибирь

51

16

3

4

3

6

19

120-137

55

9

Нефтехимик

51

16

4

1

4

5

21

120-157

51

10

Амур

49

17

2

2

5

3

20

112-124

50

11

Барыс

49

8

4

4

3

5

25

118-152

40

12

Адмирал

49

8

3

3

6

5

24

100-139

39

  

Теги:
КХЛКовальчук, Илья Валерьевич