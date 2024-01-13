Пять представителей РПЛ сыграют на Кубке африканских наций в Кот-д'Ивуаре

Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля

ТАСС, 13 января. Кубок африканских наций, который проводится под эгидой Африканской конфедерации футбола, в субботу стартует в Кот-д'Ивуаре. В турнире примут участие пять футболистов клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В финальную часть турнира пробились 24 команды, которые поделены на шесть квартетов. В группу А вошли команды Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Нигерии, в группу B попали сборные Кабо-Верде, Египта, Ганы и Мозамбика, в группу С - команды Камеруна, Гамбии, Гвинеи и Сенегала, в группу D - сборные Алжира, Анголы, Буркина-Фасо и Мавритании, в группу Е - команды Мали, Намибии, ЮАР и Туниса, в группу F - сборные ДР Конго, Марокко, Танзании и Замбии. В плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие сборные, которые расположились на третьих позициях в квартетах. Игры плей-офф проводятся в один матч, в случае ничейного результата по итогам основного времени будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут. Если счет остается равным, победитель определяется в серии пенальти.

В первом матче турнира сборная Кот-д'Ивуара 13 января сыграет с командой Гвинеи-Бисау, начало встречи запланировано на 23:00 мск. Изначально Кот-д'Ивуар должен был принять турнир в 2021 году, однако из-за восстаний в Камеруне турнир в 2019 году принимал Египет. Кубок африканских наций все-таки состоялся в Камеруне, но в 2022 году, а Кот-д'Ивуару доверили проведение турнира в 2023 году. Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования были перенесены на 2024 год.

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал фаворитов предстоящего турнира. "Конечно, я видел группы турнира, но как-то не задумывался на эту тему. Очевидно, фаворитами могут быть сборные Марокко, Камеруна, которые мы близко знаем. Также я бы отметил, что у команды Сенегала всегда серьезные задачи, Гана всегда была серьезной командой. Я буду смотреть турнир, потому что был недавний контакт с ними, сейчас продолжается общение. Мне больше нравится в Камеруне главный тренер команды Ригобер Сонг, потому что коллега, мы с ним тепло общались, когда они в Москве были на матче со сборной России. Мне хотелось бы, чтобы они были фаворитами турнира", - сказал Непомнящий.

РПЛ на Кубке африканских наций представят пять футболистов. Полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда выступит за команду ДР Конго, нападающий "Пари Нижний Новгород" Зе Турбо сыграет за сборную Гвинеи-Бисау, форвард грозненского "Ахмата" Мохамед Конате - за команду Буркина-Фасо, полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини - за сборную Кабо-Верде, нападающий московского "Динамо" Муми Нгамалё - за команду Камеруна.

Андре Онана и два матча за сутки

Во время Кубка африканских наций сборные иногда попадают в необычные ситуации. Турнир еще не стартовал, а с командой Гамбии уже случился инцидент. 11 января портал First Mag сообщил, что несколько игроков и сотрудников сборной Гамбии потеряли сознание во время полета в Кот-д'Ивуар. По данным источника, игроки и сотрудники сборной потеряли сознание из-за нехватки кислорода, которая была вызвана небольшим размером самолета. После случившегося команда вернулась обратно в Гамбию. Позднее журналист Сане Маланг сообщил, что команде предоставили новый самолет, который уже прибыл в страну, чтобы доставить игроков в пункт назначения.

Другой интересный момент связан со сборной Камеруна. 3 января портал The Athletic сообщил, что вратарь национальной команды и английского "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может провести два матча за сутки. По данным источника, "Манчестер Юнайтед" и сборная Камеруна пришли к соглашению, что голкипер отправится в расположение национальной команды сразу после матча 21-го тура Английской премьер-лиги против "Тоттенхэма", который пройдет 14 января. При этом стартовая игра сборной Камеруна на турнире состоится 15 января, камерунцы на групповой стадии встретятся с гвинейцами.

Однако 10 января ESPN сообщил, что Федерация футбола Камеруна позволила вратарю остаться в расположении "Манчестер Юнайтед" после матча с "Тоттенхэмом", чтобы вратарь пропустил игру с гвинейцами.

Действующим победителем Кубка африканских наций является команда Сенегала, которая в финале турнира 2022 года обыграла сборную Египта (0:0, 4:2 - по пенальти). Самой титулованной командой соревнования является сборная Египта, на счету которой семь титулов. В последний раз она выиграла турнир в 2010 году.

Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля.