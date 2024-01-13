Хоккеист "Спартака" Зайцев отметил важность встреч с сильными соперниками перед плей-офф

Красно-белые в январе проиграл во всех четырех матчах

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Январские матчи регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сильными соперниками полезны для "Спартака", поскольку показывают слабые стороны команды, над чем надо поработать перед плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Егор Зайцев.

"Спартак" в январе проиграл во всех четырех матчах, в пятницу красно-белые дома проиграли СКА со счетом 2:5.

"Во втором периоде у соперника залетело все, что можно. С 0:1 на 0:5 менее чем за половину периода - тяжеловато эмоционально. Но ничего страшного: нужно учиться вытаскивать и такие матчи, скоро плей-офф и такой навык пригодится", - сказал Зайцев.

14 января "Спартаку" предстоит игра с лидером Восточной конференции и чемпионата КХЛ "Металлургом". Также в январе красно-белые сыграют два раза с московским "Динамо", "Ак Барсом", "Авангардом" и лидером Западной конференции "Локомотивом".

"Плей-офф не за горами, и хорошо, что у нас матчи с серьезными соперниками. Это хорошая проверка для команды, матчи покажут наши слабые стороны, над чем нужно поработать. Слава богу, что времени еще достаточно, надо устранить недочеты и хорошо подойти к плей-офф", - отметил он.