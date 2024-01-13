В Белорусской федерации футбола рассказали, когда пригласят арбитров из России на матчи

Российские арбитры будут приглашены в разгар чемпионата Белоруссии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола намерена пригласить российских арбитров к обслуживанию матчей в разгар нового сезона чемпионата, который стартует в марте. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

26 октября председатель судейского комитета и экспертно судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил журналистам, что организация подписала соглашение с Белорусской федерацией футбола об обмене арбитрами.

"С учетом того, что мы начинаем чемпионат в середине марта, в основном будем проводить игры на искусственных газонах, мы не хотим нанести никаких повреждений, - сказал Василевич. - Поэтому хотим приглашать российские бригады только уже к более теплому времени, скажем так, когда и у нас будут начинаться матчи повышенного накала. То есть в начале чемпионата будут работать наши судьи, но в течение сезона будем подключать, согласно договору, и судей из РФС, не только из РПЛ (Российской премьер-лиги - прим. ТАСС)".

"Безусловно, шорт-лист российских арбитров есть, но я разглашать его не буду, потому что могут быть внесены изменения. Чтобы кого-то не обнадеживать, чтобы кого-то не обижать, мы разглашать не будем", - добавил собеседник агентства.

Василевич рассказал, как к матчам в России будет готовиться бригада Алексея Кульбакова. "Бригада Алексея Кульбакова будет готовиться у нас, с нашими судьями, пройдет запланированные сборы в Белоруссии. А уже насколько они будут готовы обслуживать матчи РПЛ, во многом зависит от российской стороны. То есть когда будет приглашение, мы будем проводить данные игры", - заключил Василевич.